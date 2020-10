Fostul primar al unei comune argesene, retrimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in forma continuata

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Pitesti au dispus retrimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Costel Zamfir, la data faptei primar si presedinte al Comisiei locale de fond funciar al comunei Bradu, judetul Arges, pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenitcu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (159 de acte materiale)."Precizam ca, anterior, in etapa procesuala a camerei preliminare, prin incheierea din data de 19 septembrie 2019, pronuntata de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Arges, definitiva prin incheierea din data de 30 ianuarie 2020, pronuntata de judecatorii de camera preliminara din cadrul Curtii de Apel Pitesti, s-a dispus restituirea prezentei cauze la Serviciul teritorial Pitesti", arata DNA, intr-un comunicat de presa transmis miercuri.Dupa reluarea urmaririi penale si efectuarea actelor de urmarire penala necesare pentru remedierea neregularitatilor constatate, in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca Zamfir, in calitatile mentionate, in exercitarea atributiilor de serviciu ce decurgeau din functia de presedinte al comisiei locale de fond funciar, in perioada iunie 2000 - mai 2007, ar fi incalcat dispozitiile legale ce reglementeaza procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privata pentru terenuri agricole, stabilind, in mod nelegal, dreptul de proprietate al unor persoane pe suprafete de teren situate pe teritoriul comunei Bradu, judetul Arges (langa autostrada Bucuresti - Pitesti)."Toate suprafetele de teren retrocedate (ce insumeaza 1.508.903 mp) ar fi fost suprapuse cu terenurile aflate in proprietatea unor persoane din comuna Oarja, care detineau titluri de proprietate anterioare, valabile. In acest sens, inculpatul ar fi intocmit inscrisuri oficiale ori ar fi alterat astfel de inscrisuri care au stat ulterior la baza emiterii titlurilor de proprietate prin incalcarea dispozitiilor Legii nr.18/1991, in sensul inexistentei dreptului la reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate ori cu privire la nerespectarea amplasamentelor", sustin procurorii DNA.Prin actiunile sale, Costel Zamfir ar fi cauzat producerea unei pagube materiale in cuantum total de 26.390.412 lei (echivalentul a 8.404.590 euro) sau vatamarea intereselor legitime persoanelor care detineau un titlu de proprietate valabil.In cauza, nu au fost dispuse masuri asiguratorii in vederea repararii pagubelor produse prin infractiune intrucat in urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca Zamfir nu are in proprietate bunuri mobile sau imobile.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arges.