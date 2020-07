Fotbal - Liga I: FC Viitorul - Dinamo 1-0, in play-out

Singurul gol al meciului a fost reusit de fundasul Virgil Ghita (17), cu capul, in urma unui corner.Gazdele au ratat ocazii de gol prin Vlad Achim (42), Gabriel Iancu (44), Andrei Artean (86), Aurelian Chitu (90) si George Ganea (90).Si Dinamo si-a creat oportunitati bune de gol, insa le-a ratat prin Deian Sorescu (30), Diego Fabbrini (63 - bara) si Ahmed Bani (90+1).Dinamo, care are doua restante de jucat, a ajuns la sase esecuri consecutive, dintre care cinci in play-out, avand un singur gol marcat, astfel ca ramane pe ultimul loc.FC Viitorul a pierdut un singur meci din ultimele noua, avand patru victorii si patru egaluri.In sezonul regulat, FC Viitorul a surclasat-o cu 5-0 pe Dinamo, care si-a luat revansa in retur cu 3-2.FC Viitorul Constanta - FC Dinamo Bucuresti 1-0 (1-0), Academia Hagi - Stadion Central - OvidiuA marcat: Virgil Ghita (17).Arbitru: George Catalin Gaman (Craiova); arbitri asistenti: Radu Adrian Ghinguleac (Bucuresti), Marius Nicoara (Drobeta-Turnu Severin); arbitru de rezerva: Marian Barbu (Fagaras)Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA , Ion Craiu (Bucuresti) - LPF