FOTO A nins la Sibiu. Vremea se raceste, iar iarna vine in toata tara. Prognoza meteo pentru urmatoarele zile

Primii fulgi de nea si-au facut aparitia in oras si pentru ca temperaturile de afara sunt scazute, zapada s-a asternut peste tot Sibiul.11 judete din tara sunt, pana la ora 14.00, sub avertizare Cod galben de ninsori si vant puternic. Printre acestea, se numara si SibiulPotrivit ANM, sunt vizate judetele Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Sibiu, Valcea, Brasov, Arges si Dambovita. In aceste zone se vor semnala ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului in zona montana, scrie Mediafax.Cea mai mare parte a tarii este vizata de o informare meteo de ploi , ninsori si vant puternic, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).In toate zonele de munte, treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada, posibil mai consistent in Carpatii Meridionali. Precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare se vor semnala si in Transilvania si local in zonele de deal din Moldova, Muntenia si Oltenia.Vantul se va intensifica in majoritatea regiunilor, in general, cu viteze de 40 - 50 km/h, iar la munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi temporar 60 - 70 km/h, viscolind ninsoarea.La finalul saptamanii vremea va deveni rece pentru aceasta data, cu temperaturi minime negative in toate regiunile.Vremea va fi inchisa pe parcursul urmatoarelor doua zile si la Bucuresti, cu ploi pe parcursul noptii si intensificari moderate ale vantului, in timp ce temperaturile se vor situa intre 4 si cel mult 10 grade Celsius, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Cerul va prezenta innorari, iar in cursul noptii va ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari spre sfarsitul intervalului, cand viteza la rafala va atinge 35 - 45 km/h. Temperatura maxima va fi de 9-10 grade Celsius, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 4 grade.De asemenea, pe parcursului zilei de sambata, respectiv intre orele 8:00 si 17:00, vremea se va raci, iar cerul va fi mai mult noros si temporar va mai ploua. Vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima va fi de 5-6 grade Celsius.