FOTO Efectele secetei din Romania. Cum a secat un rau din Lunca Siretului

Garda de Mediu a cercetat cursul Siretelului timp de doua zile, dupa ce mai multi localnici din Biliesti, comuna pe raza careia se afla apa, au reclamat ca aceasta a secat.Comisarii, ca si oamenii, au presupus ca de vina ar fi interventia omului, mai exact se credea ca apa este folosita pentru irigatii. Ar fi fost ilegal, in conditiile in care Siretelul face parte dintr-o rezervatie naturala.Arealul este dominat de o vegetatie caracteristica padurilor de sleau, puternic influentata de existenta unor brate secundare desprinse din raurile Siret si Putna, dar care sunt alimentate in proportie de peste 50% din panza freatica.Peisajul este de o frumusete rara, aici existand o mare diversitate de pasari, mamifere si vietuitoare acvatice.Dupa verificari amanuntite facute de Garda de Mediu si reprezentantii Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, concluzia specialistilor este ca raul a secat din cauza secetei.Nivelul apei freatice din care se alimenta Siretelul a scazut cu peste 2 metri, iar pe o portiune de aproape o jumatate de kilometru raul a secat complet, iar in rest a ramas doar un curs firav.Specialistii spun ca este pentru prima oara cand are loc acest fenomen, care a afectat vietuitoarele acvatice. Cele mai multe dintre ele s-au retras in amonte pentru a-si face un salas nou.