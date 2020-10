FOTO Premierul Finlandei a starnit discutii despre profesionalism dupa ce a pozat fara sutien

Criticii afirma ca poza, care o arata pe politiciana purtand un blazer cu un decolteu adanc si bijuterii, este prea revelatoare, neprofesionista si nepotrivita pentru o femeie in pozitia ei.Comentariile au fost imediat urmate de mesaje in lant de sprijin de la utilizatori pe social media, atat barbati, cat si femei postand poze cu ei insisi purtand tinute similare.Sustinatorii lui Sanna Marin au acuzat ca femeile sunt judecate dupa aspectul lor mult mai des decat barbatii, mentionand imagini topless ale presedintelui rus Vladimir Putin si altor barbati politicieni care nu fusesera catalogate ca neprofesioniste.Fotografia cu Sanna Marin, in varsta de 34 de ani, a fost publicata la sfarsitul saptamanii trecute pe pagina de Instagram a revistei de moda Trendi.Poza a aparut pe coperta editiei din octombrie, cu titlul: "Prim-ministrul Sanna Marin are o pozitie de lider, un rol model, de schimbare de lucruri si influencer".In interviul publicat de revista si citat de website-ul nine.com.au, Marin vorbeste despre "presiunea" si "epuizarea" pe care le-a trait in timpul unui an tumultuos, dezvaluind ca "aceasta nu este o slujba obisnuita sau o viata normala, dar grea in multe privinte".