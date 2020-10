FOTO Un parastas si o nunta au fost intrerupte de politisti in Ilfov pentru nerespectarea masurilor sanitare. Amenzi uriase primite de organizatori

"In jurul orei 15.00, la un restaurant din Voluntari, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Ilfov, impreuna cu lucratori din cadrul DSV Ilfov, au constat ca era in desfasurare un eveniment privat (parastas), la care participau 29 de persoane.", transmite IPJ Ilfov printr-un comunicat.Politistii au intrerupt evenimentul si au aplicat o amenda localului care a organizat parastasul.Jumatate de ora mai tarziu, autoritatile ilfovene au intrerupt o nunta in Mogosoaia, la care participau aproximativ 20 de persoane."De asemenea, in jurul orei 15.30, in curtea unui imobil din Mogosoaia, era in desfasurare un eveniment (nunta), la care participau aproximativ 20 de persoane, astfel fiind incalcate dispozitiile HG 856/2020 privind prelungirea starii de alerta, prin care este interzisa organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive), precum si anumite prevederi ale Legii 61/1991 act.Politistii s-au sesizat din oficiu si in urma celor constatate au procedat la intreruperea evenimentului si la aplicarea de sanctiuni contraventionale.", se mai arata in comunicat.