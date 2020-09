FOTO Ursoaica cu pui, observata aproape de o cabana. Turistii sunt avertizati sa nu o incurajeze cu mancare

Pentru a evita tragediile, turistii sunt avertizati sa nu o incurajeze cu mancare si sa se indeparteze imediat de ea. "Poate deveni agresiva daca puiul se apropie de turisti ".Marti, 1 septembrie, o ursoaica aflata in cautare de hrana a sfasiat un cort campat in Muntii Bucegi, de unde a luat un rucsac. Turistii au incercat sa o sperie cu petarde. Intreaga scena a fost filmata de un turist si postata pe Facebook Citeste si: VIDEO O ursoaica aflata in cautare de hrana a distrus un cort campat in Muntii Bucegi. Turistii au incercat sa o sperie cu petarde