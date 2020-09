FOTO Vesti bune din Delta Dunarii. A inceput salvarea Lacului Nuntasi, secat in aceasta vara

Foto: Facebook/ Apele Romane Dobrogea-Litoral

Realizarea lucrarilor

Cum a secat lacul Nuntasi

"A inceput salvarea Lacului Nuntasi", anunta specialistii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral pe Facebook - la nici o luna dupa ce le-a fost cerut sprijinul, dupa cum precizeaza ei - au inceput lucrarile de decolmatare a canalelor care alimenteaza cu apa Lacul Nuntasi din reteaua hidrografica a Deltei Dunarii.Acest lac, aflat in administrarea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a secat in aceasta vara in proportie de 95% din cauza unei perioade extrem de secetoase. Dupa interventia echipelor de la Apele Romane, apa a inceput sa izvorasca inca din prima zi, reluandu-si incet-incet cursul normal.Lucrarile propuse vor fi realizate pe canalul care face legatura intre lacurile Nuntasi si Istria si pe canalul ce face legatura dintre lacurile Sinoe si Istria."Pana la inceperea lucrarilor in teren au fost stabilite datele tehnice, s-a stabilit logistica necesara si s-au facut documentatile in acest sens. Apoi, inca din prima zi de excavatie apa a inceput sa izvorasca, iar din primele ore am avut portiuni de pe canale unde putem spune ca apa avea un nivel cam de 10 cm, dar trebuie sa fim realisti si rabdatori pentru ca acest lac nu se va umple cu apa peste noapte, ci este nevoie de timp si multa munca", a declarat Bogdan Bola, a declarat directorul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral.Pamantul rezultat in urma decolmatari va fi taluzat pe marginea canalelor cu ajutorul utilajelor, pe toata lungimea lucrarilor, in conditile in care terenul permite acest aspect.In prima faza, ABADL arata ca va executa urmatoarele lucrari: decolmatarea canalului de legatura dintre lacul Sinoe si Istria - aproximativ 1.400 metri si decolmatarea canalului de legatura dintre Nuntasi si Istria - aproximativ 600 metri.Seful ABADL a precizat ca Primaria Istria a notificat Prefectura Constanta cu privire la secarea aproape in totalitate a lacului Nuntasi. Bola a mentionat ca specialistii ABADL monitorizeaza periodic lacul Nuntasi privind calitatea apei si potentialul ecologic pentru Comisia Europeana pentru a se cunoaste evolutia lui de la an la an, iar ultima monitorizare a avut loc in aprilie 2020."Mentionez faptul ca acest fenomen extrem a avut ca factor si diferenta de nivel dintre lacul Nuntasi si lacul Histria.Fenomenul s-a mai manifestat partial in anii trecuti, insa este pentru prima data cand lacul Nuntasi a secat complet.Lacul Nuntasi face parte din lagunele componente ale Razelmului de Sud. Acesta este situat in bazinul hidrografic Litoral, functie de geneza cuvetei el este catalogat tip laguna, are o suprafata, conform Atlas Cadastral, de 1050 ha si un volum de 9280 mil. mc. Lacul Nuntasi este o laguna formata intr-un fost golf de natura tectonica cu un volum de concentratie ridicata de saruri. In lac se varsa paraul Nuntasi, alimentarea lacului fiind din precipitati, dar si din izvoare care de-a lungul timpului au condus la scaderea salinitatii apelor.