FOTO Viata spectaculoasa a interlopilor din clanul Duduianu: masini de lux, petreceri cu manelisti si atitudine de "mafiot"

"Cel mai mare talent pe nasu meu Denom Denom", "Asta inseamna sa fi barosan", "Traiasca regele Denom!!", "Noi avem frati si popor in fata dusmanilor nu dam un pas inapoi" sau "Asta inseamna sa fi mafiot", sunt doar unele din comentariile din imaginea postata de Sofian Vaduva, zis si Denom, unul din liderii clanului Duduianu, pe pagina sa de Facebook. Am pastrat citatele exacte din comentarii, tocmai pentru a ilustra intocmai genul de exprimare folosit.In imagine, liderul clanului Duduianu este insotit de mai multi apropiati. Unii dintre ei poarta imbracaminte specific arabeasca, patru dintre ei avand fetele acoperite cu baticuri in stilul talibanilor. Alti patru tin in mana arme automate, reale sau de jucarie. Denom are o arma indreptata chiar spre fotograf.Pe masa se poate observa ca acestia consuma whiskey si suc, iar la rece sta, probabil, o sticla de vin alb."Asa ie viata la bossi", "Mafiot adevarat finete" comenteaza alti apropiati o fotografie postata de acelasi Sofian Vaduva.De altfel timeline-ul acestuia este plin de inregistrari de la petreceri, botezuri in care apar unii din cei mai cunoscuti manelisti.Fiul acestuia, Ionut Vaduva, are si el profil public pe pagina sa de Facebook , iar imaginile postate, alaturi de comentariile primite ilustreaza o persoana ce imbratiseaza si aspira la un stil de viata "mafiot"."Capo elGrande" sau "Va pup bombardieri cu adevarat cheia smecheriei" sunt comentariile ce insotesc o fotografie in care acesta apare alaturi de un alt cunoscut lider al clanului Duduienilor, Seif.Nici Aramis Duduianu, un alt lider important al clanului Duduianu, nu a rezistat tentatiei de a se afisa pe retelele de socializare. Mai mult, acesta pare a arata si elementele unei constiinte sociale, poza sa de profil avand indemnul autoritatilor pe perioada pandemiei "Stai Acasa. Iti poate salva viata"."Cel mai talentat zau si dulceata de var", ii comenteaza un apropiat poza de profil.Acesta insa nu ezita sa-si publice si imaginile in care apare alaturi de "familie", asa cum isi numeste tovarasii."Aramis smecheru romaniei da si frumosu romaniei", ii comenteaza un alt apropiat fotografia.