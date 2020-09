FOTO VIDEO 28 de migranti din Siria, Turcia si Egipt, prinsi cand incercau sa treaca ilegal din Romania in Ungaria, ascunsi in autoutilitare

Video: Politia de Frontiera

Foto: Politia de Frontiera

Foto: Politia de Frontiera

Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 01.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc in varsta de 54 de ani, conducand o autoutilitara marca Iveco, inmatriculata in Turcia. Acesta transporta piese auto pe ruta Turcia-Germania."In urma efectuarii controlului de frontiera, au fost descoperiti ascunsi in zona destinata transportului de marfa, printre marfa transportata, 22 de cetateni straini. Persoanele au fost preluate si transportate la sediul Sectorului P.F. Nadlac, pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit ca este vorba despre 22 de cetateni sirieni, doi minori si douazeci de barbati, adultii avand varste cuprinse intre 18 si 46 ani, iar minorii avand varstele de 15 si 14 ani. Barbatii au declarat ca doreau sa ajunga in state din vestul Europei", se arata in comunicat.Miercuri seara, in jurul orei 23.00, tot la P.T.F. Nadlac II s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean bulgar in varsta de 53 de ani, conducand o autoutilitara marca Iveco, inmatriculata in Bulgaria. Acesta transporta rame de tamplarie PVC, pe ruta Bulgaria-Franta."Si in acest caz, in urma efectuarii controlului de frontiera, au fost descoperite ascunse in zona destinata transportului de marfa, in interiorul mai multor rame de tamplarie PVC, sase persoane. Cei sase cetateni straini au fost preluati si transportati la sediul Sectorului P.F. Nadlac, pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit ca este vorba despre cinci adulti si un minor, cetateni din Siria, Egipt si Turcia. Cei cinci barbati au varste cuprinse intre 24 si 41 ani, iar minorul are 16 ani. Si in acest caz persoanele doreau sa ajunga vestul Europei", mai arata sursa citata.In ambele cazuri, politistii de frontiera fac cercetari pentru trafic de migranti pentru soferi si tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat fata de cetatenii straini.