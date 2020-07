VIDEO Marcel Ciolacu nu a purtat masca la receptia organizata la Ambasada Frantei

In imaginile publicate de stirileprotv se poate vedea ca Marcel Ciolacu a avut o masca de protectie, dar a tinut-o in mana pe tot parcursul discursurilor oficiale.Ceilalti invitati au purtat masca de protectie, conform regulilor sanitare pentru prevenirea infectarii cu Covid-19.Liderul PSD a declarat, in luna mai cand a fost intrebat de ce nu a purtat masca in plenul Camerei Deputatilor, ca are deviatie de sept care i-a fost depistata in urma unui control medical."Sub forma de gluma, am vrut sa transmit ca am o suferinta la nas si... o sa lamurim lucrurile. Am o deviatie de sept depistata in urma unui control medical efectuat cu ocazia lesinului. Am facut si acest control medical", a afirmat liderul PSD.