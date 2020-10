FOTO VIDEO Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Pitesti, dat model de profesionalism. "Ne dorim ca acest exemplu sa fie urmat si de alti constructori"

"Cei de la UMB lucreaza intens la sapaturi in deblee si la terasamente in special pe sectorul de 10 kilometri ce ocoleste Municipiul Slatina, dar si in alte puncte ale santierului. Pe partea de structuri au fost finalizate elevatiile la podurile mici si medii, constructorul concentrandu-se in prezent la viaductele principale de trecere a Oltului la Slatina sau Oltetului la Bals.Un element impresionant din cadrul acestui santier il reprezinta baza de produs grinzi adusa recent de pe santierul de la Bacau. Din iulie pana in prezent cele 6 standuri au produs peste 230 de grinzi dintr-un total de 870. Organizarea UMB in ceea ce priveste armare viitoarelor grinzi, manipularea carcaselor, tensionarea, betonarea si transportul grinzilor spre structuri este ireprosabila. Ne dorim ca acest exemplu de profesionalism sa fie urmat si de alti constructori pe santierele de infrastructura din Romania.Din pacate, ca pe multe alte santiere de autostrazi, nici aici blocajele birocratice nu au fost eliminate in totalitate. Exista o serie de constructii in zona Bals si Slatina care nu au fost pana in prezent demolate, iar relocarea utilitatilor nu este nici pe departe finalizata. Solicitam CNAIR si celorlalti actori relevanti sa se implice mai intens in rezolvarea acestor puncte critice, in caz contrar neexistand sanse sa circulam pe acest sector de drum expres in 2021", arata Asociatia Pro Infrastructura, intr-o postare pe pagina lor de Facebook