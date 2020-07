Franta invita agricultorii romani la un parteneriat care sa profesionalizeze meseriile agricole. Cei interesati pot completa un chestionar online, pana pe 15 septembrie

"Ca parte a componentei agricole a parteneriatului strategic franco-roman, Ministerele Agriculturii roman si francez, Ambasada Frantei in Romania si un consortiu de ONG-uri lanseaza un apel catre agricultori si intreprinderi din sectorul agricol si agroalimentar din Romania, pentru a construi impreuna o punte intre formarea tehnica initiala si cea universitara si domeniul profesional", informeaza Ambasada Frantei.Obiectivul acestui parteneriat este de a dezvolta legatura dintre formare, exploatari agricole si companiile din sector (domeniul profesional) si de a pune in aplicare o abordare indreptata spre profesionalizarea meseriilor agricole prin intermediul schimburilor franco-romane, relateaza Agerpres Cei interesati sunt invitati sa completeze chestionarul, aflat pe https://fr.surveymonkey.com/r/2GT69XM , pana pe 15 septembrie, urmand a fi contactati in mod direct de catre unitatile de invatamant tehnic sau universitar, in functie de preferintele lor.Potrivit sursei citate, 58 de directori ai liceelor agricole romanesti au beneficiat de o formare in octombrie 2019, in cadrul aceluiasi parteneriat, iar acum se pune problema pregatirii pentru viitor, construind o baza de date a fermierilor si companiilor care ar fi interesate de primirea stagiarilor romani sau francezi."In invatamantul agricol francez, notele legate de stagiu sunt foarte importante pentru diplome, precum si deschiderea catre experiente internationale. Aproape 400 de elevi, studenti si profesori din sectorul agricol vin in Romania in fiecare an pentru un stagiu sau o vizita de studiu. Aproximativ 180 de unitati agricole franceze deruleaza deja un proiect sau o actiune de cooperare cu Romania", se arata in comunicat.In Franta, invatamantul agricol, sub tutela Ministerului Agriculturii, include 807 institutii de invatamant, cu 140.000 de elevi inscrisi si o rata de succes de 87,2%.