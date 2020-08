Fratele interlopului Florin Mototolea sustine ca moartea acestuia a fost premeditata: "Politia sa faca dreptate"

"Nu am avut nicio problema cu absolut nimeni. Noi avem afaceri, construim, nu stim de ce ni se intampla noua. (...) Noi, familia Pian, avem rude foarte multe, dar nu am facut rau nimanui. Sa vina cineva cu o dovada concreta ca am talharit pe cineva, ca am omorat, ca am luat banii cuiva, ca avem infractiuni anterior sau am facut avere pe vreun fel de droguri .(...)Noi suntem alt gen de oameni, noi suntem buni, nu vrem raul nimanui. (...) Sa ii aresteze pe cei care au colaborat, care l-au pus sa il omoare (). El a fost pus (...) A fost premeditata. A fost vorbita din urma si a spus. (...) Intr-adevar a dat bani la oamenii din lumea lui, cu camata, a facut puscarie pentru asta, a platit.(...) Politia sa faca dreptate.", spune Nicusor Bratu, potrivit Observator Florin Mototolea a fost ucis in noaptea de 3 spre 4 august, pe o strada din Giulesti, Sectorul 6, in urma unui conflict cu membri ai gruparii Rinu, din Chitila.Clanul Duduianu este considerat printre cele mai violente din Bucuresti. Membrii gruparii de crima organizata nu ezita sa-si expuna in mod public opulenta, pe retelele de socializare: vile luxoase, masini scumpe sau petreceri fastuoase.Florin Mototolea avusese o singura problema cu legea si a fost condamnat definitiv, pe 13 octombrie 2017, la 3 ani si 8 luni pentru infractiunile de santaj, camata si influentarea declaratiilor.