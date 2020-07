Fratele judecatorului iranian care a decedat la Bucuresti: Mansouri a fost asasinat in Romania

Intr-un interviu acordat agentiei Borna, fratele lui Mansouri, al carui prenume n-a fost mentionat de sursa citata, a lansat acuze grave, cand a vorbit despre moartea fratelui sau in Romania, potrivit adevarul.ro "Fratele meu avea incredere maxima in Repulica Islamica si in liderul nostru spiritual. El era mereu mandru ca a avut onoarea de a servi sistemul judiciar din tara noastra. El a fost un om de incredere al acestui sistem si incredintat cu cele mai importante dosare.El a fost acuzat pe nedrept de coruptie in dosarul in care avea calitate de inculpat. Daca ar fi avut ocazia de a-si sustine cauza, cu siguranta, ar fi obtinut un alt verdict decat cel la care se astepta toata presa.Fratele meu intentiona sa se intoarca in Iran si, de aceea, s-a si dus la ambasada Iranului din Romania. A fost doua zile in ambasada, pana a trebuit sa paraseasca cladirea, insotit de personalul ambasadei, pentru a primi ingrijiri medicale la un spital. Din pacate, din acest moment, printr-o serie de tertipuri, el a fost predat politiei si retinut intr-o prima faza. Dupa ce a fost eliberat, a fost pus sub control judiciar si, temporar, s-a cazat la un hotel.Dupa parerea noastra, fratele meu a fost asasinat la Bucuresti! Acest caz trebuie sa fie investigat si, de aceea, sunt in contact permanent cu cei de la Ministerul de Externe si oficialii Ministerului de Justitie. Deocamdata insa, lucrurile sunt departe de a fi lamurite", a declarat fratele lui Mansouri in presa locala.Au trecut 18 zile de la moartea lui Gholam Reza Mansouri (52 de ani), care avea calitate de inculpat intr-un important dosar de coruptie.Citeste si: