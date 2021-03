VIDEO Fratii Useriu si Asociatia Tasuleasa Social pregatesc primul maraton pe traseul Via Transilvanica

Tibi Useriu a terminat ultramaratonul Yukon Arctic

Asociatia Tasuleasa Social este condusa de Alin Uhlmann Useriu si din aceasta face parte si ultramaratonistul Tiberiu Useriu, pregateste pentru luna iunie primul maraton de pe traseul Via Transilvanica, iar inscrierile sportivilor au inceput de luni, 1 martie."In 2018, am avut curajul de a incepe o calatorie prin toata tara, in cautarea a peste 1.000 de kilometri care sa inregistreze cat mai bine schimbarea peisajului natural, cultural, etnic, istoric si nu numai, din Romania.Avem deja 800 de kilometri amenajati si documentati si un flux mare de drumeti care deja ii parcurg, desi proiectul mare este inca in faza de constructie.Asta este o mare bucurie, dar si un impuls de a continua sa facem tot ce ne sta in putinta sa terminam acest drum. Va anuntam cu bucurie ca anul acesta vom organiza Via Transilvanica Maraton, sau VTM, pentru ca stim ca va este dor de alergare si pentru ca suntem siguri ca peisajul de pe VT nu va va dezamagi", au scris cei de la Tasuleasa.Conform datelor publicate pe site-ul Via Transilvanica, maratonul este programat sa se desfasoare in perioada 18-19 iunie si va avea patru probe: semimaraton, maraton, ultramaraton si mountain-bike.Startul se va da din campusul Tasuleasa Social din Pasul Tihuta, iar sportivii vor parcurge o portiune din Via Transilvanica, marcata cu borne de andezit la fiecare kilometru.Pentru ultramaratonul de 161 de kilometri, traseul va fi extins din judetul Bistrita-Nasaud in judetul Suceava.Concursul este deschis celor care au implinit varsta de 18 ani si sunt apti din punct de vedere medical sa sustina acest tip de efort.Bistriteanul Tiberiu Useriu (45 ani) a terminat pe locul al doilea, ultramaratonul Yukon Arctic Ultra desfasurat in Canada, in apropierea Cercului Polar, dupa ce a parcurs distanta de peste 300 de mile (circa 490 kilometri) in sapte zile si 33 de minute.Pe primul loc s-a clasat elvetianul Fabian Imfeld (33 ani), care a terminat cursa in sase zile, 18 ore si doua minute.De altfel, cei doi au fost singurii care au trecut linia de sosire, dupa ce, rand pe rand, ceilalti 19 concurenti inscrisi in cursa de 300 de mile au abandonat.Tiberiu Useriu a fost la cea de-a doua participare la Yukon Arctic Ultra, insa anul trecut a fost nevoit sa se retraga din cauza unor degeraturi, dupa parcurgerea a aproximativ 100 de kilometri.