G4Media: Prima carte despre pandemie. Dan Puric si trei preoti, trecuti ca "experti", iar Patriarhul Daniel, la autori

Mai multe texte sunt bazate pe teorii ale conspiratiei, pe stiri false, iar altele sunt autoplagiate, potrivit G4Media. In carte sunt incluse texte despre o asa zisa carantinare a persoanelor care au peste 65 de ani, cu toate ca ministrul Sanatatii a respins ideea. Vasile Burlui cuprinde in carte informatii conform carora laboratorul din Wuhan a fost "subventionat de americani cu 250 de milioane de dolari" (p.208), potrivit sursei citate.Mai multe texte au fost publicate anterior de catre Dan Puric, Ioan Aurel Pop (Periculosii batrani, Pandemia si iar pandemia), Andrei Marga (Curajul de a schimba) si Patriarhul Daniel (Mesaj spiritual in vreme de pandemie).George Bondor, unul dintre autori, a declarat ca lucrarea este finantata printr-un grant de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.