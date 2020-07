Gabriel Diaconu, despre legea carantinarii: "Durerile de cap incep devreme, de indata ce citesti definitiile"

"Am citit legea 136, din 18.07.2020, stiuta drept "legea carantinei", proaspat iesita la publicare dupa ce-a fost revizuita de "dasteptii" Parlamentului.Si m-am uitat reflex dupa o lamaie. Lasand la o parte bolovanismul traditional din exprimare, durerile de cap incep devreme, deindata ce citesti definitiile.Sa le luam pe rand:Art2.d. - risc iminent. Risc iminent, potrivit legii 136, este "amenintare imediata SAU probabilitate ridicata de aparitie si raspandire a unui agent inalt patogen, care poate avea un impact grav asupra sanatatii si vietii omenesti"Carevasazica, daca e o amenintare imediata nu-i musai sa fie si probabil ridicata, sau daca-i probabil ridicata nu-i musai ca vine imediat.In fapt, asa cum am mai scris in alte randuri, "iminenta" este un termen juridic voit vag, care lasa la indemana legiuitorului, dar si organului abilitat (medic, politist, judecator procuror etc) un spatiu de apreciere SUBIECTIVA, respectiv norme suplimentare operationale, si e menit sa-l ocroteasca pe acesta.Risc iminent pentru psihiatru, spre exemplu, inseamna cand o persoana ameninta ca se sinucide sau ca omoara pe careva. Riscul iminent, in alte paragrafe de lege, este substituit cu "pericol vadit" (adica vizibil, apreciabil), spre exemplu cand politistul il vede pe talhar cu un briceag in mana, si actioneaza preventiv. Intra aici si gradele moderat/ ridicat (sever)/extrem de pericol, iminenta fiind o functie de TIMP, nu de gravitate. Nu tot ce vine repede e periculos, dar daca vine si repede, si cu un element de severitate, carevasazica ai argumentul pentru actiune. Corect, aici, era sa fie "SI", nu "SAU".Cat priveste cacofonia "agent inalt patogen care POATE avea un impact grav", nota 2 cui a scris propozitia. Patogenicitatea este o calitate a unui vector biologic de orice natura prin care acesta CAUZEAZA consecinte asupra sanatatii ori vietii persoanei. Nu e o optiune, un dat cu zarul.Agentii inalt patogeni AU un impact grav, caci de-aia sunt inalt patogeni. Clasificarea pe criterii de patogenicitate a agentilor (virali, bacterieni) ramane in dezbatere, pentru ca unii dintre acestia sunt obligatoriu patogeni, dar altii sunt "de oportunitate", si in populatii vulnerabile pot face ravagii", a scris Gabriel Diaconu pe pagina sa de Facebook Acesta a criticat si "conceptul" de informatii stiintifice oficiale folosit de catre autoritati "Art 2.f. informatii stiintifice oficiale = date ce ofera elemente de proba (n.m: huh?) bazate pe metode stiintifice stabilite si transmise de catre institutii internationale sau nationale, cu atributii in domeniul sanatatii, si acceptate de catre Ministerul Sanatatii.O prima observatie: NU exista "informatii stiintifice neoficiale". Exista doar stiinta, si ea nu e arondata vreunui guvern, stat sau organism. Cel mult e proprietatea intelectuala a grupului de cercetatori care au "produs" acea informatie, prin sudoarea muncii si talentul lor. Cata vreme e publicata intr-un jurnal, cata vreme respecta canonul de publicare, cata vreme metodologia e transparenta, si rezultatele criticabile, e stiinta. Punct.Exista o comunitate de de practica in cercetare, vesnic aplecata asupra studiului si dornica sa avanseze cunoasterea. Ea nu e "a cuiva", e a noastra a tuturora. O informatie "stiintifica", deci, va fi trecut printr-un proces de rafinare, de "peer review" (recenzia egalilor). Recenzia EGALILOR, nu acceptarea "institutiilor nationale ori internationale".Ultima oara cand am verificat, Ministerul Sanatatii nu avea drepturi sau prerogative in controlul "informatiei stiintifice". Ca medic, cercetator, om de stiinta, protestez public fata de formularea asta care imi pare ingrozitoare prin scop, ori consecinte.Fiecare articol de cercetare se bazeaza pe o ipoteza de lucru, si cauta sa confirme, sau sa INFIRME, o stare a cunoasterii. Drept urmare "elementul de proba" nu poate fi indreptat intr-o directie, fie ea nationala, internationala ori (sic!) ministeriala. El se agrega intr-o "piscina a cunoasterii" de unde, mai apoi, meta-analitic, muta acul adevarului la stanga sau la dreapta.Asumarea "oficiala" a unei pozitii privind starea stiintei (ca e vorba de agenti patogeni, tratamente inovatoare sau forma optima a elicei de la radiator) nu e totuna cu "informatie stiintifica oficiala". Vrei sa-ti asumi oficial? Foarte bine. Dar jos labele de pe stiinta.Art 2.i. persoana bolnava - persoana care sufera de o boala infect-ocontagioasa avand semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz sau persoana purtatoare a unui agent inalt patogen chiar daca nu prezinta semne si simptome sugestive la examenul medical clinic obiectiv, dar prezinta un risc epidemiologic si biologic;Problema cu definitia "bolnavului" e ca include starea de purtator ("carrier") al unui germen oarecare, pe care il poate transmite cu un "element de risc" atasat. Elementul de risc, aici, devine insasi transmisibilitatea patogenului, una dintre dimensiunile conexe "patogenicitatii" dar care nu intervine cauzal in sanatate, cat poate modera/ modula severitatea unui fenomen de grup.Sa pronunti, oximoronic, ca omul bolnav e si cel bolnav din cauza X, dar si omul sanatos (?) cu problema Y (care la unii cauzeaza X) faulteaza cateva reguli de logica elementara, si reprezinta o grava incalcare a drepturilor pacientului. Starea de boala e data de prezenta unor semne si simptome, specifice ori ba, care prilejuiesc suferinta subiectiva, si obiectiva, individului. Absenta acestora neaga starea de boala.Inteleg dorinta autoritatilor sa "intervina" soimareste in preventia extinderii epidemiei de COVID-19 in Romania. Dar asta nu scuza legi scrise prost, formulate naiv si apoi aplicate dupa ureche.Nu poti, ca medic, sa girezi gogomania asta de lege. Si totusi ea a fost posibila. Niste parlamentari care nu stiu pluralul de la "virus", sau ce-o fi acela, s-au jucat cu pixul pe hartie. Niste "oameni de stiinta" s-au gandit ca e bine sa "oficializeze" informatia stiintifica. Si niste cretineti (apud CTP) tocmai au rescris istoria medicinei, laolalta cu manualul de semiologie.De astazi cand ma duc la munca am sa-mi anunt, formal, toti clientii ca potrivit legii 136 sunt bolnavi. Dracu stie ce probleme stiute, ori nestiute, au. O sa-i spun lui fi-miu, purtator de streptococ in nas, ca-i bolnav, desi saracul n-are nici pe dracul. Si tututor celorlalti a caror piele contine mai multi patogeni per centimetru patrat decat celule proprii ca sigur nu-s sanatosi, desi pe ei nu-i mananca, nu se scarpina. Pentru ca asa a spus Ministerul Sanatatii.Tara bogata, plina de tampiti. Asta suntem", a concluzionat medicul.