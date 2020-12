Asistenta lui Vela a reactionat dupa ce a fost decorata de Iohannis: "Ce pacat ca orice realizare a unei femei duce cu gandul la faptul ca este o femeie usoara"

"Romania te invata ca niciodata nu esti suficient de destept, de frumos, de priceput, de decent, de NIMIC, pentru ca...intotdeauna apare entitatea luminata si iti explica cum tu esti mic si prost. Asta o luam cu noi din scoala, iar apoi ne urmareste toata viata", a scris Gabriela Cenusa Siia, pe Facebook.In privinta medaliei primite de la presedintele Klaus Iohannis, asistenta lui Marcel Vela a aratat ca nu a stiut ca o va primi decat cu putin timp inainte sa se intample acest lucru."Ce ma recomanda pentru medalia de merit clasa a III-a? Pot doar sa spun ca nu am stiut despre aceasta medalie pana vineri cand domnul ministru mi-a spus felicitari. Poate nu o merit sau poate o merit...poate asa a considerat domnia sa. Aceasta medalie a fost una dintre cele 79 de distinctii acordate astazi la Palatul Cotroceni pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne. Alti 31 de colegi din MAI au fost, de asemenea, avansati in grad, la propunerea ministrului afacerilor interne ", a mai scris Gabriela Cenusa Siia.Asistenta ministrului Afacerilor Interne a aratat ca a lucrat timp de sase luni intr-un mediu "care a reprezentat si reprezinta mai mult decat o provocare, un mediu unde m-am izbit de mult praf si mai ales de multa rezistenta". "Dar in acelasi timp am cunoscut si oameni minunati alaturi de care am facut actiuni pe care nu mi le-as fi imaginat niciodata si pentru care nu au existat program sau ore prea tarzii", a mai aratat Gabriela Cenusa Siia in postarea stearsa ulterior de pe Facebook.Despre ministrul Marcel Vela, asistenta acestuia a spus ca "este mai mult decat un mentor, este omul care crede cel mai mult in viitor si care mi-a oferit sansa de a-i fi alaturi". "Si daca Romania s-a oprit astazi in loc de aceasta medalie, o fac elementul de legatura cu toti tinerii care simt ca nu au nicio sansa! Si eu am simtit de atatea ori printre lacrimi ca nu am. Ce pacat ca orice realizare a unei femei duce cu gandul la faptul ca a fost o femeie usoara. Pacat. Sa credem in noi si in Romania de maine! Este vremea schimbarii mai mult ca oricand. Imi doresc ca intr-o buna zi, oamenii buni de aici sa prinda voce si incredere in fortele proprii! Sa ne iubim mai mult si sa ne uram mai putin!", a mai punctat Gabriela Cenusa Siia.Asistenta lui Marcel Vela a mai aratat, in privinta medaliei, ca "este doar o simpla decoratie de merit pentru civili, pentru munca depusa pe timp de pandemie"."Domnule ministru, asa cum va place dumneavoastra sa spuneti: Nu exista succes fara succesor! La multi ani, Romania! Te iubesc din toata inima! Asa sa ne ajute Dumnezeu!", a mai scris Gabriela Cenusa Siia, pe Facebook, subliniind apoi ca "pe cei din sistem, ii asigur ca aceasta distinctie nu putea fi primita de catre un cadru din MAI sau MAPN, deoarece este doar o simpla decoratie de merit pentru civili, pentru munca depusa pe timp de pandemie".