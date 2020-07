Gabriela Firea acuza Grupul de Comunicare Strategica pentru ca ar oferi date inexacte: Viata reintra in normal putin cate putin

"Toti incearca sa se obisnuiasca cu acest virus, viata reintra in normal putin cate putin in fiecare zi", a afirmat primarul general, acuzand ca Grupul de Comunicare Strategica ofera date "inexacte" pentru a mentine o stare de anxietate in randul populatiei.Gabriela Firea a fost intrebata, marti seara, la Antena 3, despre o eventuala decretare a starii de urgenta si a raspuns: "Ar insemna sa fim altfel, practic diferiti decat intreaga lume, decat Europa. (...) Toti incearca sa se obisnuiasca cu acest virus, viata reintra in normal putin cate putin in fiecare zi, nu trebuie lasata garda jos".Ea a catalogat drept "inexacte" datele facute publice de Grupul de Comunicare, dand exemplu numarului de ventilatoare mecanice mobile existente la nivelul Primariei Capitalei."Nu este criza nici de locuri la ATI, nici de ventilatoare mecanice, nici de medici si nici de locuri in spitale ", a mai afirmat Gabriela Firea.Ea dat exemplul Spitalului Victor Babes, unde sustine ca sunt 460 de paturi si 250 de pacienti.Gabriela Firea a mai declarat ca "in situatia putin probabila" in care spitalele de boli infectioase s-ar ocupa, celelalte spitale din Bucuresti ar putea prelua pacientii cu COVID-19.Ea a acuzat ca "se doreste mentinerea unei stari de anxietate (...) inclusiv posibilitatea amanarii alegerilor locale"."Pe mine una nu m-ar deranja", a adaugat Firea, referindu-se la o eventuala amanare a scrutinului local.In plus, Gabriela Firea a vorbit despre testarile din Capitala."Este un mare regret al meu ca nu am putut sa facem aceste testari de comun acord si cu Ministerul Sanatatii", a mai afirmat primarul general.De asemenea, Firea acuza "o discriminare", prin faptul ca spitale au fost inchise pacientilor cronici pentru a fi dedicate exclusiv celor infectati cu SARS-Cov-2."Trebuie sa fie o stare de alerta medicala, sanitara, trebuie sa existe o sintagma preluata din limbajul Europei. Nu este cazul sa mai introducem termeni militarizati (...) nu mai suntem in situatia din luna martie. Eu spun ca trebuie sa fie o stare de alerta medicala in sensul: spitalele sa fie foarte bine pregatite, medicii sa fie dotati, sa putem sa face achizitii legale, toate", a mai declarat Gabriela Firea.