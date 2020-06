Gabriela Firea anunta facilitatile pentru HORA si HoReCa, digitalizarea Spitalului Colentina si deschiderea unui muzeu al copiilor

Ziare.

"Dupa intalnirile pe care le-am avut cu reprezentatii industriilor Hora si Horeca, suntem primul oras care si aproba, nu doar anunta scutiri si inlesniri semnificative pentru proprietarii si administratorii de terase si restaurante. Practic, prin propunerea mea de astazi si prin votul dumneavoastra, acestea vor fi scutiti de toate sumele pe care ar trebui sa le plateasca pentru folosirea domeniului public al municipiului Bucuresti. De asemenea, in masura posibilitatilor si primariile de sector vor putea acorda facilitati fiscale reprezentantilor industriilor Hora si Horeca", a afirmat Gabriela Firea.Ea a mai precizat ca un alt proiect se refera la deschiderea unui muzeu al copiilor."Deschidem in aceasta toamna Muzeul Copiilor. In aceasta perioada de vara se va organiza un concurs de solutii si vom avea si noi in Bucuresti un muzeu interactiv, digitalizat, zone de creativitate, zone de interactiune intre cei mici si tot ceea ce va intampla in ansamblu la Muzeul Copiilor din Bucuresti, unde ii asteptam pe elevi sau pe prescolari, atat din Bucuresti, cat si din intreaga tara", a precizat primarul Capitalei.Firea a mentionat ca un proiect aflat pe ordinea de zi este lansarea Promenadei Fantanilor."Un alt proiect important pe care vi-l supun dezbaterii si aprobarii, lansarea promenadei Fantanilor in zona cuprinsa intre magazinul Unirea, Fantani si Palatul Parlamentului. Vom avea un bulevard de nivel european in care si bucurestenii, dar si turistii se vor putea relaxa, vor fi oaze ocupate de zone culturale, deci teatru pentru copii, muzica, divertisment, de asemenea, terase. Aceasta solicitare a fost si din partea industriilor Hora si Horeca. De asemenea, rulote cu suveniruri, iar artistii mestesugari isi pot expune produsele create si de asemenea sa le si vanda", a mai afirmat Gabriela Firea.Primarul a mentionat ca un alt proiect se refera la digitalizarea Spitalului Colentina."Dorim sa digitalizam toate spitalele din municipiul Bucuresti, ar fi folosit acest lucru si acum in pandemie, cred ca pandemia nu a trecut, trebuie sa fim in continuare vigilenti, dar daca testam stim exact ce si cum putem relaxa. Primul spital digitalizat va fi Colentina", a explicat edilul.Gabriela Firea a mai anuntat ca in cadrul sedintei Consiliului General vor primi titlul de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti, managerul Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes, Emilian Imbri, directorul medical de la aceeasi unitate medicala, Simin Florescu si directorul medical al Institutului Matei Bals, Sorin Petrea.