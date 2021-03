Gabriela Firea iese la atac: "Exponentii puterii nu dau doi bani pe legea pe care o impun oamenilor"

"Prin incalcarea propriilor reguli impuse oamenilor simpli, cei de la putete si-au pierdut orice bruma de credibilitate! Au subminat efortul general de combatere a pandemiei prin atitudinea iresponsabila a ministrilor! Nu are cum sa mai existe responsabilitate si conformare voluntara, cand ministrii Sanatatii si al Muncii, in loc sa fie modele de conduita, sfideaza si incalca fara jena, in public, restrictiile impuse oamenilor de rand! Guvernantii nu sunt simpli cetateni!CITESTE SI: Gabriela Firea, apel la fortele de ordine sa nu intervina violent impotriva protestatarilor: "Acesti oameni nu au iesit in strada de placere" Ei sunt cei care decid, deci au obligatii suplimentare fata de oamenii obisnuiti! Ei nu-si pot permite nici macar sa fie neglijenti in perioade precum aceasta, de pandemie si de risc maxim la adresa sanatatii publice", a scris, miercuri seara, pe Facebook Acesta sustine ca "exponentii actualei puteri au furnizat exemple repetate ca nu dau doi bani pe legea pe care o impun oamenilor de rand". Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii, fara masca in Parlament! Raluca Turcan , ministrul Muncii, fara masca, la actiunea de plantat arbori! Ludovic Orban , fostul premier - petrecere cu trabucuri si cu whisky in cladirea Guvernului, in stare de urgenta! Toate aceste exemple denota atitudinea sfidatoare a actualilor guvernanti care se cred mai presus de lege si care nu contenesc sa-i acuze pe oamenii simpli ba de inconstienta, ba de nerespectarea legii, ba de lipsa de educatie", a mai scris Firea.Aceasta considera ca, "din cauza guvernantilor si a masurilor inepte pe care le-au luat, s-a prabusit increderea populatiei in restrictiile menite sa combata pandemia"."Din cauza lor, a arogantei, a autosuficientei si a incompetentei guvernantilor, 80% dintre romani considera ca tara este dusa de actuala coalitie, PNL UDMR , intr-o directie gresita", a mai scris Firea.