Gabriela Firea reactioneaza dupa propunerile facute de Nicusor Dan pentru combaterea pandemiei: "Somn usor in continuare! Nani, nani!"

, scrie Firea oe Facebook Ea ii recomanda contracandidatului sau la Primarie sa se informeze, sa discute cu oamenii si cu presa., isi incheie ea postarea.Candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei a transmis duminica administratiei publice locale mai multe masuri care ar trebui luate pentru limitarea raspandirii Covid-19, printre care testarea persoanelor cu risc ridicat la infectare - cadre medicale, asistenti sociali, soferi STB , vanzarea de masti la punctele in care se vand bilete STB, extinderea distributiei de masti gratuite catre bucurestenii cu venituri reduse, dezinfectarea mijloacelor de transport in comun si a mobilierului urban. Nicusor Dan i-a reprosat primarului Capitalei, Gabriela Firea, ca nu trateaza acest fenomen social cu seriozitatea cuvenita si i-a reprosat ca tensioneaza permanent relatia pe care o are cu Ministerul Sanatatii.