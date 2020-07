Gabriela Firea si-a facut sloganul pentru campania electorala si o sigla din care lipsesc trandafirii PSD-ului: "Firea Oamenilor"

Foto: Facebook/ Gabriela Firea

Foto: Facebook/ PSD

"Ma aliez doar cu oamenii! Este singura legatura care conteaza! Singura care merita orice efort, orice sacrificiu! De 30 de ani, sunt aproape de oameni. In presa, le-am aparat interesele. In Senat, am propus si votat legi pentru oameni. Pentru oamenii normali, nu pentru privilegiati.La primarie, am deblocat si rezolvat probleme pentru oameni. S-au facut multe, chiar daca mai sunt inca multe de facut. Intr-un oras nu se termina niciodata problemele," scrie Gabriela Firea."Partenerii mei sunt bucurestenii, nu politicienii de conjunctura". Totusi, noua sigla nu contine trandafiri, culoarea rosie nu este majoritara si nici nu mentioneaza PSD-ul, partidul din partea caruia a candidat Firea, dar de care se pare ca ar vrea sa se distanteze."Dotarea unui spital, construirea unui pasaj, deschiderea unei gradinite sunt probleme pur si simplu. Nu sunt de stanga sau de dreapta. Repet, imi doresc o singura alianta, ca si pana acum.", acestea sunt lucrurile pe care le promoveaza Firea in postarea de pe pagina sa de Facebook