Gafa INS: Au sustinut ca afacerile in activitatile de jocuri de noroc au crescut cu 1.506,7%

afacerile in activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative au crescut cu 1.506,7%.INS a uitat sa precizeze, in schimb, ca salile de jocuri au fost inchise iar cresterea a fost cauzata de deschiderea lor din perioada de relaxare a restrictilor.Doru Gheorghiu, reprezentantul Exprogame, patronatul organizatorilor si producatorilor jocurilor de noroc, a precizat, conform Adevarul.ro, urmatoarele:"In zelul de a calcula uluitorul procent de 1.506,7 % cu care au crescut afacerile cu jocuri de noroc si alte activitati recreative in luna iunie 2020 fata de luna mai, expertii INS au omis o mare oportunitate de comunicare aferenta: ESTE CEA MAI MARE CRESTERE INREGISTRATA DE O RAMURA COMERCIALA LA NIVEL MONDIAL IN INTERVAL DE DOAR O LUNA!!!!*O asemenea stire trebuia, in opinia noastra, comunicata la nivel mondial, prin conferinta de presa la care sa participe BBC, CNN, Reuters sau alte institutii media care sa prolifereze o asa reusita a mediului de afaceri romanesc.*Pentru ca bomba sa fie si mai mare, industria jocurilor de noroc le transmite lucratorilor INS ca aceasta crestere a fost inregistrata chiar in doar doua saptamani, incepand cu 15 iunie, zi in care, dupa 88 de zile in care veniturile bineinteles ca au fost zero, ca urmare a restrictionarii totale a activitatii, prin masurile luate pentru combaterea epidemiei de COVID-19, jocurile de noroc traditionale au revenit in exploatare", a precizat Doru Gheorghe.