Galati: 35 de infectari cu coronavirus intr-o singura zi

Valul de infectari de pe 30 iunie vine dupa o perioada de stabilizare in care s-au inregistrat cate 3-4 cazuri pe zi.In prezent se afla in carantina 25 de persoane, iar 1.662 de persoane se afla in izolare la domiciliu. Au fost efectuate 9.493 de teste.888 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 in judetul Galati de la izbucnirea pandemiei, iar 89 de persoane au decedat.