Galati: 35 de persoane evacuate, incendiu izbucnit de la o lumanare

Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati la un incendiu de apartament, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale de stingere, o ambulanta SMURD si o descarcerare de la Detasamentul de Pompieri Galati, impreuna cu o ambulanta.Incendiul, care a distrus un apartament de la parter, a raspandit un fum dens in tot blocul, pompierii evacuand 35 de persoane.Trei persoane varstnice au avut nevoie de ajutor medical la fata locului din cauza intoxicarii cu fum, dar nu au solicitat transportul la spital. Dupa evacuarea completa a fumului, locatarii se vor intoarce in locuinte.Cauza probabila a incendiului este neglijenta unui tanar care a lasat o lumanare aprinsa in apartament.