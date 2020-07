Galati: Adunare religioasa cu peste 200 de persoane fara respectarea masurilor de distantare. Mai multe persoane au fost amendate

Video: libertatea.ro

Conform Politiei din Galati, intrunirea religioasa a avut loc in curtea unui localnic, iar la eveniment au participat peste 200 de persoane.Imagini de la intrunire au fost distribuite pe retelele sociale si astfel politistii au intervenit."Dupa aparitia imaginilor in spatiul public, pe un site de socializare, politistii s-au autosesizat si au stabilit ca, la data de 26 iulie a.c., in intervalul orar 18.00 -21.00, in curtea locuintei unui barbat, de 27 de ani, din comuna Umbraresti, ar fi fost organizata o intrunire cu caracter religios, la care au participat mai mult de 200 de persoane. Intrucat s-a constatat nerespectarea legislatiei in vigoare cu privire la interdictiile organizarii de activitati in spatii deschise, politistii au aplicat mai multe sanctiuni contraventionale. Astfel, organizatorul intrunirii a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 15000 de lei, iar alti 15 participanti, identificati pana in prezent, au fost sanctionati contraventional cu amenda in valoare de 2500 de lei, fiecare. In continuare, politistii desfasoara activitati pentru identificarea si sanctionarea tuturor persoanelor care au participat la aceasta adunare.", a transmis luni Politia Galati.Din imaginile aparute in spatiul public se poate observa cum persoanele prezente la eveniment sunt asezate pe scaune, fara pastrarea distantei. Oamenii sunt unii langa ceilalti, nu se respecta distanta fizica si nimeni nu poarta masca de protectie.Potrivit unor surse, inclusiv primarul din Umbraresti, judetul Galati, s-a aflat printre cei peste 200 de participant la intrunirea religioasa din weekend. Si acesta urmeaza sa fie sanctionat pentru nerespectarea masurilor decise de autoritati in vederea limitarii raspandirii coronavirusului.