Galati: Doar o treime din paturile ATI din spitalele destinate bolnavilor COVID-19 aflati in stare critica sunt ocupate

Potrivit sursei citate, dintre cele noua paturi ATI ocupate, opt sunt la Sectia ATI COVID a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) si unul, la Sectia ATI a Spitalului de Pediatrie.Conducerea SJU Galati a informat ca din cei opt pacienti internati la Sectia ATI COVID, patru sunt din judetul Galati iar restul sunt pacienti transferati din alte judete, unde nu s-au mai gasit locuri pentru internare. In ultimele zile, au fost transferati la Sectia ATI COVID a unitatii medicale cate un pacient din Spitalul Militar din Bucuresti, din judetul Tulcea, din Ramnicu Sarat si din Mioveni.De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana in prezent, la Sectia ATI a Spitalului Judetean au fost internati in stare critica 123 de pacienti, din care 65 au decedat, iar 58 s-au vindecat.DSP Galati a mai precizat ca, din cele 332 de paturi din spitalele galatene destinate pacientilor cu COVID-19, 248 sunt ocupate cu persoane bolnave de coronavirus, la care se adauga alti 10 pacienti suspecti a fi infectati cu acest virus.Numarul persoanelor din judetul Galati testate pozitiv COVID-19 a crescut cu 28 in ultimele 24 de ore, ajungand la 2.535, din care 128 au decedat si 1.820 s-au vindecat. De asemenea, in judetul Galati exista 329 de persoane izolate si alte 984 in carantina.