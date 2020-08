Galati: Luptatorul K1 Catalin Morosanu va deschide lista de consilieri judeteni a PNL

Sportivul, care este din Iasi, a precizat ca va intra in competitia electorala pentru Consiliul Judetean (CJ) Galati la rugamintea presedintelui organizatiei judetene a PNL, senatorul George Stanga, de care il leaga o prietenie de pe vremea cand amandoi faceau parte din structurile centrale de conducere ale tineretului liberal.Catalin Morosanu a precizat ca inca este consilier judetean din partea PNL la Iasi, dar in cel mai scurt timp va avea un nou act de identitate cu mutatie in Galati, oras in care urmeaza in prezent cursurile pentru un master in geopolitica la Universitatea Dunarea de Jos.Acesta a mai spus ca a ales sa candideze pentru un mandat de consilier judetean la CJ Galati, pentru ca la CJ Iasi nu a gasit sprijinul necesar implementarii proiectului sau de suflet- dezvoltarea sportului de masa la nivel judetean.Proiectul, care va fi unul pilot, va fi implementat in judetul Galati, a mai spus Catalin Morosanu, care a adaugat ca urmareste atat educarea elevilor si parintilor acestora in spiritul constientizarii importantei sportului in scoala, dar si constructia de noi sali de sport in unitatile scolare din judetul Galati."Trebuie sa-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judetul Galati. Eu am facut performanta pentru Romania, cred ca am reprezentat tricolorul la cel mai inalt nivel si consider, cu performanta mea, cu experienta mea, ca pot veni in Galati sa fac acelasi lucru. Proiectul meu este unul pentru sportul de masa, pentru copiii nostri, o educatie sportiva care trebuie implementata la nivel judetean. E foarte important sa explicam parintilor ca fiecare copil trebuie sa faca sport. Un copil care face sport de la o varsta frageda stie ce inseamna concurenta, infrangerea, victoria si uite asa reusim sa crestem o natie puternica si competitiva de la varsta frageda", a spus sportivul.Catalin Morosanu a mai spus ca nu este interesat sa candideze si la alegerile parlamentare din acest an.Sportivul are 36 de ani, s-a nascut la Cotnari (Iasi), este absolvent al Faculatii de Drept si este membru PNL din 2012, aflandu-se la al doilea mandat de consilier judetean din partea PNL Iasi. Totodata, Catalin Morosanu este in prezent vicepresedinte al PNL Iasi, prim-vicepresedinte al Tineretului National Liberal si secretar general regional pe NE Moldovei in cadrul Biroului Executiv al PNL.