Galati: Numarul angajatilor Spitalului Judetean Sfantul Apostol Andrei infectati cu coronavirus a ajuns la 157

Conform autoritatilor din judetul Galati, numarul angajatilor Spitalului Judetean care sunt confirmati cu COVID 19 a ajuns la 157, dupa ce marti au fost depistati cu infectie inca 12 persoane.Cele mai multe cadre sunt asimptomatice, fiind izolate la domiciliu, restul fiind internate in spitalele COVID din Galati.Desi numarul angajatilor infectati este mare, reprezentantii Spitalului Judetean spun ca activitatea in unitatea medicala nu este afectata, personalul ramas in activitate fiind suffcient.In prezent, doar Sectia de Gastroenterologie este inchisa pentru dezinfectie terminala, la propunerea specialistilor de la Constanta si Bucuresti. Pacientii care erau internati in aceasta sectie au fost insa repartizati pe sectia Medicala, nefiind afectata activitatea.Intre timp, este in plina desfasurare testarea pentru COVID 19 a tuturor angajatilor Spitalului Judetean Galati. Se fac aproximativ 300 de teste in fiecare zi, insa este o operatiune de durata, fiind vorba despre aproape 2 200 de persoane care trebuie testate.Un alt focar care evolueaza la Galati este cel de la Santierul Naval Damen. De la debutul pandemiei si pana in prezent, 95 de angajati ai companiei si salariati ai subcontractorilor s-au infectat cu coronavirus. Dintre aceste persoane, 51 s-au vindecat insa un angajat al Damen a murit din cauza Covid-19. 43 de angajati sunt in prezent sub tratament. In contextul raspandirii noului coronavirus printre angajatii de la Damen, conducerea santierului a luat noi masuri de protectie. Masca de protectie este obligatorie in spatiile deschise si inchise, se lucreaza in ture, iar la intrare se face termoscanarea angajatilor.In total, in judetul Galati, sunt 1 681 de cazuri de coronavirus, cu 111 decese.