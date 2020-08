Galati: Sala de jocuri amendata de patru ori in aceeasi noapte dupa ce a fost gasita functionand dupa ora 23:00. Administratorul refuza sa inchida

Potrivit Jandarmeriei Galati, in noaptea de 6 spre 7 august, pe timpul desfasurarii misiunilor de ordine publica si de verificare a respectarii masurilor de distantare sociala si a prevederilor legii privind prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, jandarmii aflati in patrulare pe raza orasului Targu Bujor au identificat o sala de jocuri de noroc care functiona dupa ora 23:00."Chiar daca avea cunostinta despre prevederile legale, administratorul societatii a refuzat sa inchida unitatea comerciala atunci cand i-a fost recomandat acest lucru de catre jandarmi , motiv pentru care a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 10.000 lei. In urma verificarilor repetate efectuate in aceeasi noapte de catre oamenii legii s-a constatat ca punctul de lucru a functionat pe toata durata noptii, de fiecare data administratorul refuzand sa inchida sala de jocuri, atuncicand jandarmii i-au pus in atentie acest lucru", au transmis jandarmii.Pentru nerespectarea legii, jandarmii au aplicat patru sanctiuni contraventionale a caror valoare totala se ridica la suma de 40.000 lei.