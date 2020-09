Galati: Un barbat suspect de COVID-19 a amenintat cadrele medicale si a refuzat sa mearga la spital

De asemenea, echipajul de jandarmi l-a amendat pe un prieten al barbatului, care i-a amenintat pe oamenii legii.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati, jandarmii aflati in patrulare pe raza Sectiei 3 Politie Galati au fost solicitati prin apel 112 in sprijinul unui echipaj medical de ambulanta , care a fost amenintat cu acte de violenta de catre doi barbati."La fata locului, jandarmii au aplanat conflictul si din verificarile facute a rezultat faptul ca joi dimineata o persoana a sesizat la 112 ca un prieten al sau prezinta simptome specifice COVID-19. In momentul in care a ajuns echipajul medical, barbatul, in varsta de 25 ani, a devenit recalcitrant si a refuzat sa ii insoteasca catre Spitalul de Urgenta Galati. Pentru a preveni escaladarea situatiei au fost chemati jandarmii, iar la vederea oamenilor legii barbatul a fugit in apartament si s-a inchis in casa", se arata in comunicat.Jandarmii au mers sa discute cu barbatul respectiv, insa au fost impiedicati de un prieten al acestuia."Prietenul, un barbat in varsta de 33 ani, a fost avertizat de catre jandarmi ca in cazul in care nu inceteaza cu amenintarile si injuriile la adresa fortelor de ordine vor fi luate masuri legale impotriva acestuia. Cel in cauza nu a tinut cont de recomandarea jandarmilor si a incercat sa ii impinga, motiv pentru care a fost condus, fortat, la sediul sectiei de politie unde a i-a fost aplicata o amenda in valoare de 3.000 lei pentru impiedicarea, sub orice forma, a organelor insarcinate cu mentinerea ordinii publice de a-si indeplini obligatiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul politiei ori al altui organ de stat", precizeaza sursa citata.De asemenea, barbatul pentru care a solicitat echipajul medical a fost amendat cu 1.000 de lei pentru proferare de injurii si refuz de legitimare. El mai fusese amendat tot cu 1.000 de lei, in 2 septembrie, la Spitalul Judetean Galati, pentru injurii si amenintari aduse personalului medical.