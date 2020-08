GALERIE FOTO/VIDEO Turistii ignora restrictiile autoritatilor. Aglomeratie si petrecere in statiunea Mamaia

Tataru, despre turisti si navetisti

Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta, zonele in care masca de protectie este obligatorie pe litoral sunt: targuri, piete, oboare; statii de autobuz, peroanele garilor; curti si perimetre exterioare ale obiectivelor si lacasurilor de cult; spatii exterioare ale institutiilor si autoritatilor publice; Delfinariu, precum si in locurile in care se desfasoara spectacole in exterior; dar si in orice loc unde se formeaza aglomerari de persoane, in exterior, pe domeniul public si nu se poate respecta distantarea fizica recomandata de 2 metri.Totodata, este instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele prezente in intervalul 18:00 - 24:00 pe faleze, in piatete si in parcuri de distractii si agrement.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat sambata, la Iasi, ca rata de infectare cu noul coronavirus este mai mare in judetele unde este dezvoltat turismul, dar si acolo unde sunt multi navetisti."Avem in acest moment mai multe infectari in Arges, Dambovita, Prahova. In general acolo unde sunt activitati economice, transport navetisti intrajudetean sau interjudetean. Pe locul trei ar fi turismul. In celelalte regiuni, majoritatea sunt din turism", a declarat ministrul Sanatatii la Iasi, in cadrul unei conferinte de presa."Si asa e viata scurta, trebuie sa ne bucuram de ea," spune un ospatar.Imaginile din seara de 8 august dezvaluie ca aceste incalcari ale restrictiilor.