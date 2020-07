Garda de Mediu anunta peste 50 de sesizari penale, formulate in primele sase luni din acest an. Amenzile au crescut cu 41%

Potrivit datelor, in primele sase luni ale anului 2020, au fost efectuate 15.231 inspectii in domeniul controlului poluarii si in domeniul biodiversitatii, biosecuritatii si ariilor naturale protejate, dintre care 1005 controale planificate si 14.226 neplanificate.Din numarul total de inspectii efectuate in primul semestru al anului, 12.243 au vizat domeniul controlului poluarii, iar 2.988 zona biodiversitatii, biosecuritatii si ariilor protejate."Urmare a neconformitatilor constatate in timpul controalelor, au fost aplicate 711 avertismente si 1.664 amenzi contraventionale in valoare totala de 34.450.600 lei. Comparativ cu primul semestru al anului 2019, valoarea totala amenzilor a crescut cu 41,37%, in 2020, fata de anul anterior. Totodata, au fost impuse 121 dispozitii de sistare a activitatii (cu 86% mai multe decat in 2019) si au fost formulate 51 de sesizari penale (fata de 16, formulate in anul precedent)", a transmis Garda de Mediu.Institutia a precizat ca numarul mare de inspectii neplanificate (cu 16,74% mai multe decat 2019) a fost determinat cresterea numarului de autosesizari si a numarului de controale efectuate in vederea solutionarii petitiilor."Precizam ca primele 6 luni ale anului 2020 au fost inregistrate 3.505 reclamatii, in crestere cu 53% fata de anul 2019, cand au fost solutionate 2.290 de petitii, la nivelul intregii tari", a mai transmis Garda de Mediu.