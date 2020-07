Garda de Mediu trimite mai multi comisari pe litoral pentru a verifica daca sunt curate plajele

In vederea sustinerii acestei actiuni, Comisariatul General al GNM a dispus detasarea mai multor echipe de comisari din tara, in scopul suplimentarii efectivelor Comisariatului Judetean Constanta, potrivit unui anungt facut de instituite pe pagina de Facebook Echipele de control vor verifica respectarea starii de salubritate a plajelor si a modului in care se gestioneaza deseurile generate la nivelul operatorilor economici care opereaza plajele de pe litoral, existenta si functionarea sistemelor de preepurare ale apelor uzate evacuate, respectiv a punctelor de descarcare, respectarea legii costiere si a protectiei medicului.De asemenea, comisarii vor fi implicati si in actiuni mai ample care necesita un numar mai mare de persoane decat are Comisariatul Judetean Constanta, cum ar fi transferuri de deseuri, accidente de mediu, poluari accidentale.