Gaudeamus igitur in distantare sociala la Complexul Educational Laude-Reut

Complexul Educational Laude-Reut organizeaza aceste evenimente, precum s-au desfasurat si orele de studiu incepand cu 11 martie 2020, pe platformele virtuale. Cu toate acestea, elevilor clasei a XII-a nu le lipseste entuziasmul pentru noul drum pe care vor porni in scurt timp, dupa Bacalaureat, si nici recunostinta pentru calea pe care au urmat-o in cadrul licelului Laude-Reut, alaturi de profesori minunati, calzi si empatici, precum si impreuna cu Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator, de aproape 25 de ani, al acestei institutii pentru educatia de excelenta sau, cum o cunosc si i se adreseaza toti elevii, de la cel mic la cel mare, simplu Tova.In biblioteca cladirii Academician Nicolae Cajal din Piata Leul Ierusalimului a fost mare emotie, chiar daca in cerc restrans, cu participarea dirigintilor celor doua clase a XII-a, profil real matematica-informatica si profil stiinte sociale, a celor doi sefi de promotie si a conducerii liceului Laude-Reut. La aceasta emotie s-au conectat elevii imbracati in robe de absolventi si parintii acestora, din casele lor, transmitand multumiri si aprecieri, marturisind planuri de viitor si visuri ce stau sa se implineasca.S-a strigat catalogul clasei ultima data, pana in 2030, la revederea de 10 ani, pentru cea de a 11-a promotie Laude-Reut aflata acum in fata Bacalaureatului, s-au acordat diplome, s-au rememorat amintiri duioase, s-au acordat sfaturi parintesti pentru copiii care pleaca de acasa, peste mari si tari pentru a se implini profesional, dar se vor intoarce, pentru ca nicaieri nu este ca acasa, iar acasa ii asteapta familia Laude-Reut, din care sunt parte integranta de la 3 ani, multi dintre ei. Gaudeamus igitur a rasunat si anul acesta si chiar daca palariile aruncate in sus au lovit tavanul, stim sigur ca visurile absolventilor nostri sunt mai inalte decat cerul si le vor realiza, pentru ca Laude-Reut le-a dat aripi, iar ei vor cuceri lumea.Mult succes la examene si sa va revedem sanatosi!