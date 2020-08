Gazoductul intre Romania si Republica Moldova a fost finalizat dupa 7 ani. Cat de importanta este investitia care va scapa Basarabia de dependenta energetica de Rusia

Practic, conducta magistrala de gaz care leaga Romania de Republica Moldova, pe distanta Iasi - Ungheni - Chisinau, a fost terminata."Gazoductul Ungheni - Chisinau, investitie realizata de Transgaz , este finalizata si odata cu finalizarea ei exista posibilitatea furnizarii cu gaz natural in Republica Moldova, gaz care sa vina din Romania. Este o investitie extrem de importanta si arata determinarea Romaniei in a fi alaturi de cetatenii Republicii Moldova, de basarabeni", a declarat Ludovic Orban.Prima parte a conductei, corespunzand interconectorului Iasi-Ungheni, a fost pusa in functiune in anul 2014 si prin ea pot fi transportate anual circa 1,5 miliarde metri cubi de gaze naturale.Lucrarile la gazoductul Iasi-Ungheni au inceput pe 27 august 2013, cu un santier injghebat pentru ochii fostului premier Victor Ponta Sectorul Ungheni - Chisinau a fost inceput in 2019, are o lungime de 120 de kilometri si a costat 150 de milioane de euro.Dupa finalizarea celor doua tronsoane, capacitatea de transport dinspre Romania spre Republica Moldova va fi intre 1,5 si 2,2 miliarde de metri cubi de gaz/an, asa cum s-a convenit cu autoritatile guvernamentale din Republica Moldova, respectiv de 4-6 milioane mc/zi, scrie Ziarul Financiar Estimarile arata ca Republica Moldova consuma anual minimum 1,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale, importate exclusiv din Rusia. Practic, contractul semnat intre Transgaz si autoritatile basarabene ar urma sa scape Republica Moldova de dependenta de Rusia.