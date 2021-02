Generalul Gabriel Raducanu, fostul rector al Academiei Fortelor Aeriene "Henri Coanda", ramane fara titlul de doctor. Verdictul CNATDCU: Plagiat

Texte bloc, plagiate

Este vorba de lucrarea stiintifica cu titlul Securitatea aeriana a Romaniei, parte integranta a securitatii aeriene a NATO si a Uniunii Europene fusese sustinuta 2011 la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" (UNAP) sub coordonarea gen. (r) prof. univ. dr. Mihail Orzeata, relateaza pressone.ro. Decizia a fost luata in unanimitate de Consiliul General al CNATDCU, dupa ce o comisie de specialisti a constatat, in mod oficial, ca teza acestuia este plagiata. Conform sursei citate, mai multe pagini din teza sunt plagiate dintr-o lucrare semnata de Mihail Orzeata , conducatorul lui de doctorat, iar altele, din doua lucrari semnate de fostul rector al AFA Brasov, generalul (r) prof. univ. dr. Vasile Bucinschi, unul dintre cei trei referenti care au aprobat acordarea titlului de doctor pentru Raducanu.Pe 17 noiembrie 2020, PressOne dezvaluia faptul ca paragrafe disparate sau texte bloc din 78 de pagini din teza de doctorat a lui Gabriel Raducanu sunt plagiate , dupa ce cu o zi inainte a dezvaluit ca acesta devenise conferentiar universitar fara sa indeplineasca criteriile cerute de lege.La acel moment, Raducanu era general de flotila aeriana activ si rector al Academiei Fortelor Aeriene (AFA) din Brasov. Exact o luna mai tarziu, pe 17 decembrie, presedintele Klaus Iohannis semna decretul de trecere in rezerva a lui Gabriel Raducanu incepand cu data de 30 decembrie 2020.