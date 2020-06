George Maior: Relatia romano-americana a depasit provocari istorice si geopolitice formidabile

Ziare.

Cu 140 de ani in urma, la 14 iunie 1880, Statele Unite ale Americii si Romania stabileau relatii diplomatice, prin numirea primului agent diplomatic american in Romania in persoana renumitului savant si explorator Eugene Schuyler, aminteste ambasadorul roman in mesajul sau.In mod simbolic, unul dintre primele mesaje transmise in acest nou cadru a fost recunoasterea oficiala, la 20 noiembrie 1880, a Independentei Romaniei. Pentru o tara care, la fel ca Statele Unite un secol inainte, si-a castigat independenta pe campul de lupta, aceasta recunoastere avea o deosebita importanta si reprezenta o mare speranta pentru viitor.In urmatorii 140 de ani, relatia dintre SUA si Romania a depasit provocarile istorice si geopolitice formidabile ale Secolului XX, devenind una de parteneriat strategic strans si prietenie autentica. Ea avea sa joace un rol vital in momente istorice cheie, precum Marea Unire de la 1918, care a fost posibila prin sustinerea de catre SUA a principiilor libertatii, democratiei si autodeterminarii popoarelor.Dinamica naturala a relatiilor dintre SUA si Romania, cea a prieteniei si cooperarii, a incercat sa se reafirme chiar si in perioada impusa artificial a "inghetului geopolitic" din timpul Razboiului Rece, evoca in continuare George Cristian Maior.In 1964 relatiile diplomatice dintre cele doua tari au fost ridicate la nivel de ambasada, iar in anii care au urmat, doi presedinti ai SUA aveau sa viziteze Romania, in timp ce legaturile comerciale si economice bilaterale continuau sa se dezvolte.In 1989, cand poporul roman s-a ridicat impotriva regimului comunist opresiv, recastigandu-si libertatea cu mari sacrificii si curaj, Romania a gasit inca o data un prieten si aliat in Statele Unite. SUA au sprijinit pe deplin eforturile Romaniei de a reintra in comunitatea democratica, iar Parteneriatul Strategic SUA-Romania avea sa fie lansat oficial in 1997.Astazi, cele doua tari se afla impreuna, in calitate de aliati, in NATO si impartasesc un parteneriat bilateral de o profunzime si vitalitate extraordinare. Militarii romani si americani au luptat umar la umar in Irak, Afganistan si in alte teatre de operatii pentru aproape 20 de ani. Romania ramane angajata in lupta impotriva terorismului, inclusiv ca membru al Coalitiei globale impotriva ISIS.Romania si-a demonstrat angajamentul fata de NATO prin respectarea indatoririlor ce ii revin ca aliat, alocand 2 la suta din PIB pentru sectorul apararii si modernizarea fortelor armate si asumandu-si un rol proeminent in initiativele Aliantei din regiunea Marii Negre, mentioneaza George Cristian Maior in mesajul transmis.In acelasi timp, Statele Unite si Romania si-au crescut exponential cooperarea in domeniile comertului, investitiilor si tehnologiei. Lucram impreuna in domenii strategice, precum securitatea, securitatea cibernetica si implementarea retelelor 5G sau a infrastructurii de interconectare in Europa Centrala si de Est, in cadrul Initiativei celor Trei Mari.Cooperarea noastra bilaterala si-a dovedit puterea si in contextul actual al provocarii fara precedent cauzate de criza pandemica Covid-19. Statele Unite si Romania si-au unit eforturile pentru a-si imbunatati capacitatile de protejare a sanatatii si vietii oamenilor. De asemenea, in cadrul acestui parteneriat strans, sunt sprijinite si stimulate redresarea si cresterea economica.Comunitatea romano-americana reprezinta unul dintre cei mai puternici piloni ai relatiei bilaterale, ea aducandu-si, de-a lungul a peste un secol, contributia de talent, munca asidua si ingeniozitate la prosperitatea Statelor Unite.La 140 de ani dupa stabilirea formala a relatiilor diplomatice, parteneriatul dintre Romania si SUA este ancorat ferm intr-o viziune strategica comuna pe termen lung, in valori democratice comune si in afinitatea autentica dintre cele doua popoare. Le multumim partenerilor nostri americani pentru prietenia si sprijinul constant aratat, avand incredere ca in viitor cooperarea noastra va deveni tot mai stransa, conchide George Cristian Maior.De asemenea, Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii saluta declaratia dedicata aniversarii a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Statele Unite ale Americii sustinuta, la 11 iunie 2020, in fata Camerei Reprezentantilor a SUA, de catre congresmenul republican Devin Nunes, in numele mai multor congresmani: Mike Conaway, Michael Turner, Brad Wenstrup, Chris Stewart, Rick Crawford, Elise Stefanik, si Will Hurd.In document se arata ca Statele Unite si Romania au dezvoltat un parteneriat strategic construit pe o prietenie de lunga durata, legaturi istorice si angajamentul comun de promovare a securitatii si prosperitatii in folosul cetatenilor.Declaratia subliniaza faptul ca Statele Unite recunosc si apreciaza eforturile de durata ale Romaniei pentru modernizarea fortelor armate si respectarea indatoririlor ce ii revin ca aliat NATO prin alocarea a doua procente din Produsul Intern Brut pentru sectorul apararii.Documentul scoate in evidenta faptul ca Fortele Armate Romane au sprijinit NATO si Statele Unite in Irak, Afganistan si alte teatre de operatii timp de aproape doua decenii, participand cu peste 30.000 de militari la aceste misiuni, luptand alaturi de militarii americani si contribuind la protejarea intereselor vitale de securitate "Salut declaratia grupului de congresmeni, vechi prieteni ai Romaniei, sustinuta de domnul Devin Nunes, de celebrare a 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Romania si Statele Unite ale Americii. Reprezinta o dovada de respect pentru tara noastra si un semnal de sprijin important privind dezvoltarea viitoare a relatiilor bilaterale, a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii", a declarat cu aceasta ocazie ambasadorul George Cristian Maior.De asemenea, ambasadorul George Cristian Maior a subliniat faptul ca declaratia evoca eforturile remarcabile ale Romaniei in lupta impotriva terorismului, inclusiv ca membru al Coalitiei globale impotriva ISIS si prin furnizarea de sprijin catre NATO si aliati in domeniul securitatii cibernetice, fiind si una dintre primele tari contribuitoare la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari prin care se urmareste cresterea independentei energetice si interconectarea infrastructurii in Europa Centrala, consolidand astfel securitatea europeana si a Statelor Unite.Documentul mai mentioneaza faptul ca Romania a trimis in SUA o echipa medicala si de experti pentru a ajuta la eforturile de gestionare a epidemiei COVID-19 in statul Alabama, intr-o perioada plina de provocari fara precedent generate de pandemia noului coronavirus . Este un semn de solidaritate si prietenie intre poporul roman si cel american care consolideaza capacitatile noastre reciproce de a combate pandemia si de a proteja sanatatea si viata cetatenilor nostri, se mai arata in declaratie.