George Simion, atac la coalitia aflata la guvernare. Ce l-a deranjat pe liderul AUR

"Nu avem inca pe rolul celor doua Camere intrat un buget de stat, probabil vom ajunge undeva in mai ca autoritatile locale sa adopte bugetul. Asta va cauza intarzieri enorme, este o iresponsabilitate sora cu incompetenta din partea actualului arc guvernamental", a declarat Simion, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca bugetul de stat trebuie votat cat mai repede, dar "nu fara amendamentele tuturor fortelor din Parlament".Liderul AUR a acuzat actuala putere de tergiversarea unor proiecte importante."Am avut Birouri permanente reunite astazi si acuzam tergiversarile care au loc in anumite proiecte importante cum ar fi modificarea Codului electoral. Nu avem inca o comisie de cod electoral constituita. De asemenea, avem o intarziere legata de pensiile speciale", a precizat Simion.CITESTE SI: Ce avere are liderul AUR, George Simion, politicianul surpriza de la parlamentare La randul sau, copresedintele AUR Claudiu Tarziu a sustinut ca bugetul de stat propus de coalitia aflata la putere este unul "al saraciei", care nu urmareste decat "mimarea" actului guvernamental."Deficitul bugetar este unul major, nu exista nici conditiile de reducere acestuia. In conditiile de austeritate pe care le prevede legea bugetului, noi nu avem cum sa votam un astfel de buget", a afirmat el.Tarziu a spus ca nu este de acord cu reducerile care se preconizeaza, deoarece pentru domeniile strategice trebuie prevazut un aport bugetar "consistent", pentru a putea sa functioneze in parametri normali.