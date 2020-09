Georgiana Hosu a demisionat de la sefia DIICOT. Cine o va inlocui

"Demisia procurorului sef DIICOT a fost motivata de preocuparea de a proteja credibilitatea institutiei si a avut la baza un context cu care nu a avut vreo legatura si din cauze care nu ii sunt imputabile.Conducerea DIICOT va fi asigurata in continuare de catre Procurorul Sef Adjunct DIICOT, Oana Daniela Patu, in conformitate cu prevederile legale.", se mai arata in comunicat.Georgiana Hosu era in functie de la inceputul acestui an. Este al treilea procuror DIICOT care pleaca din functie prin demisie in ultimii cinci ani.Tribunalul Bucuresti a pronuntat joi, 24 septembrie, in prima instanta , decizia de a-l condamna pe fostul ofiter de politie Dan Hosu, sotul Georgianei Hosu, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru o serie de acuzatii formulate pe numele sau in urma cu trei ani de procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie.Citeste si: