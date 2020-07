Germania: 39 de persoane retinute la Frankfurt dupa ce o petrecere in aer liber a degenerat

La petrecere participau in jur de 3.000 de persoane in piata Operei din Frankfurt, devenita o "zona de petreceri" in aer liber in ultimele saptamani, mii de oameni strangandu-se acolo in fiecare weekend.Seful politiei din Frankfurt, Gerhard Bereswill, a declarat intr-o conferinta de presa ca duminica in jurul orei 02:30 (00:30 GMT) a izbucnit un scandal violent in care au fost implicate 18 persoane. Unul dintre participanti a cazut pe caldaram si nu s-a mai putut ridica, in acel moment intervenind un mic grup de politisti.Acestia au fost insa atacati de alti participanti, care au aruncat sticle inspre fortele de ordine, care au fost suplimentate. Cinci politisti au fost raniti in violente.In total, au fost retinuti 38 de barbati si o femeie. Cei mai multi sunt tineri cu varste cuprinse intre 17 si 21 de ani, majoritatea provenind din randul imigrantilor.Opt persoane au ramas duminica in arestul politiei din Frankfurt si ar putea fi acuzate de incalcarea ordinii publice.Acest incident aminteste de cel produs la Stuttgart in luna iunie, cand violente nocturne au izbucnit dupa un control al politiei in legatura cu o afacere cu stupefiante.