Gestul nebunesc facut de un roman din Italia. Orbit de gelozie, si-a lovit cu masina rivalul in dragoste

Incidentul a avut loc sambata, 19 decembrie, cu cateva minute inainte de ora 23.00, in localitatea Romentino. Furios dupa ce si-a vazut fosta sotie in compania unui alt barbat, romanul a decis sa actioneze. Orbit de gelozie, nu a stat prea mult pe ganduri, si-a urmarit rivalul, iar atunci cand a avut ocazia a calcat pedala de acceleratie si l-a lovit cu masina, noteaza cotidianul italian News Biella. Intr-o prima faza, carabinierii au crezut ca este vorba despre un accident, insa investigatia i-a condus pe o alta pista. Asa s-a aflat ca a fost vorba despre un gest premeditat din partea soferului.Ulterior, anchetatorii au aflat ca acesta a trecut de doua ori cu masina peste corpul victimei, pentru a se asigura ca isi va ucide dusmanul. Nu a reusit sa o faca, iar victima, tot un roman, grav ranita, a fost transportata de urgenta la spitalul Maggiore din Novara.Potrivit sursei citate, martorii au relatat ca soferul gelos a incercat sa o loveasca si pe fosta sa sotie, dar femeia a reusit in ultimul moment sa-l evite.Acum, romanul va trebui sa dea socoteala pentru faptele sale. Zilele trecute, el fost arestat si este acuzat de tentativa de crima