Valeriu Gheorghita: "Medicii de familie vor incepe sa vaccineze pe 4 mai." Ce optiuni vor exista

"Medicii de familie vor incepe sa vaccineze pe 4 mai. Toata infrastructura logistica este deja stabilita, medicii de familie au fost identificati. Vorbim de circa 3.080 de medici de familie, aproximativ o treime, sunt circa 10.700 de medici la nivel national in contract cu Casa Nationala de asigurari de Sanatate, insa sa stiti ca mare parte dintre medicii de familie sunt implicati in centrele de vaccinare care deja functioneaza.Este foarte dificil sa vaccinezi si in cabinetul propriu, sa fii si in centrele de vaccinare fixe, sa ai grija si de ceilalti pacienti pe care ii ai in lista si in ingrijire, sa asiguri asistenta medicala primara, este un efort deosebit", a declarat Valeriu Gheorghita , joi seara, la Digi 24.El a mentionat ca autoritatile estimau ca 50-55% dintre medicii de familie sa se inscrie in campanie si sa inoculeze serul in propriile cabinete, el aratandu-se convins ca numarul acestora va creste."Sigur ca la inceput ai o reticenta, pentru ca nu stii despre ce e vorba, sunt flacoane multidoza, exista acest risc sa irosesti doze. Noi le-am transmis colegilor ca nu e nicio problema daca din 10 doze vei folosi doar 9 si o doza se iroseste. Sigur ca printr-o planificare a dozelor putem reduce acest risc de irosire a dozelor, dar asta nu este un motiv sa nu demaram vaccinarea", a adaugat el.In cabinetele medicilor de familie vor fi utilizate trei seruri, respectiv Moderna, Johnson&Johnson si, intr-o proportie redusa, AstraZeneca."Avem mai multe optiuni, sunt trei optiuni pe masa: vaccinul de la compania AstraZeneca, vaccinul de la Johnson&Johnson si vaccinul de la compania Moderna, insa vom demara foarte probabil cu vaccin de la Johnson&Johnson si vaccin de la Moderna. Vaccin de la AstraZeneca atata timp cat vom avea medici de familie care vor solicita si acest tip de vaccin il vom da, insa nu vrem sa insistam in momentul de fata, sa distribuim sa incepem cu vaccinul de la AstraZeneca pentru care in momentul acesta nu exista o dorinta foarte mare si imi doresc ca acest demers sa fie unul de succes si nu sa batem pasul pe loc", a adaugat medicul.