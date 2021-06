Cristian Ghinea anunta ca nu exista consens in coalitie in privinta categoriilor de pensii speciale care ar trebui eliminate

"Asta scrie acolo in PNRR, sa aducem pensiile speciale in linie cu contributivitatea", a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, Cristian Ghinea. Intrebat daca doar pensiile magistratilor sunt intangibile, in acord cu decizia CCR pe acest subiect, Ghinea a afirmat: "In acceptiunea mea, da, dar nu este un consens in coalitie pe acest subiect"."Nu este consens cu ce categorii de pensii speciale sa acoperim. Am avut nenumarate discutii pe acest subiect, dar, cu cat ne apropiem mai mult de o decizie, cu atat problema se va acutiza si trebuie sa avem discutia asta public. Din punct de vedere al USR PLUS, toate pensiile speciale trebuie sa fie pe masa. Avem niste limite ale CCR, eu cred ca aceste decizii ale CCR sunt gresite", a adaugat ministrul.Ghinea a mentionat ca toate partidele din coalitie au fost de acord cu aplicarea principiului contributivitatii.