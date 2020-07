Gigi Becali afirma ca preotii nu ar trebui sa poarte masti in timpul slujbelor religioase: "Dumnezeu ne-a facut fara masca". Cum contesta explicatiile profesorului Rafila

Nu port masca pentru ca ma duc la liturghie in fiecare zi

"Daca nici ei nu au incredere in Sfantul Duh si in puterea lui Hristos si a lui Dumnezeu, care sunt inalti ierarhi, care au luat binecuvantare si duh sfant de la apostoli atunci in cine sa mai aiba incredere. Daca ei ar purta masca oamenii ar zice ca nu mai are putere biserica, nu mai are putere aghiazma, nu mai are putere Sfantul Maslu si atunci nu ar mai avea incredere deloc nici in biserica ca nu ne protejeaza. Cum sa poarte un inalt ierarh sau un preot masca? Doamne fereste, Doamne.", a spus Becali."Pe fata cea mica am vazut-o cu masca si pe aia mijlocie. Si nevasta mea poarta masca. Numai eu nu port masca pentru ca ma duc la sfantul maslu si la liturghie in fiecare zi. Si daca ma duc la liturghie in fiecare zi si ma duc la sfantul maslu, ma duc unde-i covidul, nu se apropie niciodata toate miliardele de coviduri de mine ca n-are cum.Noi avem 2.000 de morti in sapte luni cat au avut ei in doua zile. La voi au murit 2.000 in doua zile si ne puneti pe lista neagra pe noi care avem 2000 de morti in sapte luni de zile? Nu va este putin rusine asa? La noi nici covidul nu are putere, la noi se imbolnavesc, dar mor oameni putini. De ce? Pai suntem tara ortodoxa uite. Ierarhii si preotii sfintesc locul prin Sfanta Liturghie si nu mor oamenii.Care e bolnav merge la doctor, care moare il ingropam si viata merge inainte. Reconstruim tara. Stam sa murim toti acum? Inchidem tara? "De asemenea, Becali contesta explicatiile profesorului Alexandru Rafila despre rata mortalitatii la coronavirus in Romania si ofera o varianta proprie: "Noi avem in ADN-ul nostru, in sangele nostru si in trupul nostru Sfanta Liturghie de secole."