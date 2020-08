Giurgiu: Mai mult de jumatate din beneficiarii Centrului de Ingrijire de la Oncesti, infectati cu coronavirus

De asemenea, numarul cazurilor confirmate in randul salariatilor a ajuns la patru dintr-un total de 33 de angajati, dupa ce o infirmiera a fost confirmata pozitiv la finalul lunii iulie."O infirmiera din cadrul Centrului pentru Persoane Varstnice Oncesti a fost confirmata pozitiv cu COVID-19 in data de 31 iulie 2020, astfel incat toti angajatii care se aflau de serviciu au fost plasati in carantina institutionalizata la locul de munca, iar in data de 1 august a fost demarata ancheta epidemiologica in cadrul centrului. Echipa DSP Giurgiu s-a deplasat in cadrul centrului de ingrijire de unde a recoltat probe tuturor beneficiarilor si personalului de serviciu, 34 de probe in total. In urma recoltarii probelor au fost confirmate noua cazuri pozitive din randul beneficiarilor si un caz din cadrul personalului de la paza. Recoltarea probelor a continuat si in data de 2 august, cand au mai fost confirmate inca sapte cazuri din randul beneficiarilor, iar in data de 3 august au mai fost confirmate inca doua persoane din randul salariatilor", se arata intr-un comunicat de presa al DSP Giurgiu.Potrivit sursei citate, ancheta epidemiologica continua si au mai fost recoltate 30 de probe de la angajati si de la beneficiarii centrului, pentru care rezultatul a fost negativ la prima testare.Directorul DGASPC Giurgiu, Catalin Lupu, a spus ca reprezentantii DSP au facut doar testarile in centru."In cadrul Centrului de Ingrijire Persoane Varstnice de la Oncesti sunt 29 de beneficiari si 33 de salariati, angajatii DSP nu au efectuat nicio ancheta epidemiologica, doar personalul care a efectuat testele s-a deplasat in centru", a declarat marti, Catalin Lupu.La ora actuala, beneficiarii confirmati pozitiv, precum si personalul de la paza testat pozitiv se afla sub supraveghere medicala, in unitati spitalicesti, iar in cadrul centrului au fost dezinfectate toate suprafetele din interior si a fost facuta dezinfectie si in exteriorul cladirii. Beneficiarii testati negativ au fost repartizati cate unul in camera.