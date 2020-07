Giurgiu: Mai multe persoane depistate pozitiv cu coronavirus refuza internarea

Potrivit Institutiei Prefectului, in judet sunt 319 cazuri confirmate pozitiv in conditiile in care in urma cu 24 de ore erau 313 cazuri, in urma cu 48 de ore erau 295 de cazuri, iar in perioada 11-13 iulie numarul imbolnavirilor se mentinuse constant la 283 de cazuri.De la punerea in aplicare a deciziei CCR nicio persoana din judetul Giurgiu nu se mai afla in carantina institutionalizata si nici in autoizolare, iar de cateva zile giurgiuvenii au inceput sa refuze internarea si chiar sa solicite externarea la cerere."Alte doua persoane din judetul Giurgiu au refuzat astazi internarea astfel incat, pana in prezent, dintre persoanele confirmate pozitiv, 12 au refuzat internarea, iar opt au fost externate la cerere", se arata intr-un comunicat de presa emis vineri de Institutia Prefectului Judetului Giurgiu.Potrivit prefectului judetului Giurgiu, Aneta Matei, din cele 35 de teste efectuate joi, 18 au iesit pozitive la persoane care au fost contacti directi ai celor depistati pozitiv in zilele trecute si din cei 18, trei au refuzat internarea, iar "autoritatile incearca sa ii convinga sa ramana izolati la domiciliu".Pana in prezent, au fost testate 4.025 de persoane din judetul Giurgiu, dintre care 52 in ultimele 24 de ore.Institutia Prefectului Judetului Giurgiu a mai mentionat faptul ca incepand din data de 15 iulie Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu a devenit unitate de specialitate care implementeaza Programul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile Prioritare si in cadrul acestuia se realizeaza testarea de specialitate prin aparatul RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2