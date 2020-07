Prima localitate din Romania care intra in carantina, dupa ce s-a descoperit un focar de coronavirus

In satul Cartojani din comuna Roata de Jos, a aparut un focar de COVID 19 dupa ce mai multe persoane au participat la un eveniment privat pe litoral, de unde ar fi contactat virusul.Intr-o interventie in direct la Digi24, prefectul sustine ca localitatea va intra 14 zile in carantina si ca in conditiile de fata, s-au instituit toate masurile necesare pentru intrarea localitatii in carantina.Ancheta epidemiologica se afla in curs de desfasurare.